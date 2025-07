Olivera, luego del fallo contra Arguello: “Estamos satisfechos y esperemos termine acá”

El concejal Adolfo Olivera habló con LU 24 luego de conocerse la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la demanda interpuesta por el excandidato a intendente de la Libertad Avanza Facundo Arguello por incompatibilidad al haber asumido el cargo de concejal por tener su esposa la concesión de un parador en Balneario Orense.

Olivera describió que “al momento de ser candidato consulté en la Municipalidad respecto a si existía algún inconveniente, y me dijeron que no, por lo que entiendo que son cosas que pasan en política, incluso me cuestionaron mi nombramiento como vicepresidente del Concejo, y como presidente de la Comisión de Fondo Educativo”.

“Si Arguello hubiera venido y me hubiera preguntado, yo le hubiera explicado, pero creo que hizo lo correcto, fue a la Justicia, y va a recibir esta resolución que es en su contra y le representará un perjuicio, pero creo que siempre se puede dialogar y evitar la exposición mediática, algo totalmente innecesario, estamos satisfechos con el fallo de la Justicia y esperamos que se termine acá”, agregó.

El concejal habló luego de diversos aspectos de su trabajo en el Concejo Deliberante y las dificultades que presenta la oposición para tratar temas de importancia para los vecinos:

“Siempre dije que vengo a la política a tratar de cambiar algo, no quiero que la política me cambie a mí, por lo que lo que se habla en privado una vez llegado al recinto no se cumple, por lo que cuesta mucho adaptarse a ello, pero con estas cuestiones me he desempeñado con mi forma de trabajar, pero no hay sinceridad dentro del Concejo, me choca, es difícil entender los argumentos que impiden que algunos proyectos avancen, desde fuera, como periodista se puede hacer comidilla pero desde adentro te das cuenta que no es así, nosotros trabajamos desde el bloque para apoyar la gestión”, sostuvo.

“Yo presenté un proyecto para que se urbanice la zona lateral del Golf sobre Avenida Belgrano, un lugar muy transitado que muchos padres deben iluminar con sus autos para que los chicos vayan a entrenar: hace ocho meses que lo presenté y no se le da despacho, son setecientos metros que deberían construirse como vereda para facilitar que la gente pueda salir a caminar, con la adecuada iluminación, creo que es un tema prioritario pero sin embargo por cuestiones políticas, me choca bastante porque se entra en un círculo en que si no me aprobás un proyecto yo hago lo mismo”, relató.

“Veo una crisis muy grande de representatividad, los representantes tenemos que parecernos más a los representados, no somos la casta que dice Milei, y se habla de cosas que a la gente no le importa, esto que hablamos al principio de la nota a la gente no le importa, seguramente, lo que quiere son cosas concretas y tenemos que darlas para mejorar la vida a la gente, no somos diferentes, no estamos en otro escalón”, manifestó.

“Hay mucha rosca, y repercute en la vida cotidiana, con cosas que le pegan en el bolsillo de la gente, como los aumentos, pero no dejan debatir los problemas que realmente le importan a la gente, es nefasto, creo que la negociación en buenos términos es viable, pero nos pasa históricamente que si me apoyas te doy algo, tenemos que pasar a algo más ético, ser transparente, honesto”, dijo.

“No va a ser fácil cambiar esta situación, pero es posible”, concluyó.

