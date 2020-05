Olivos del Mar y la dificultad para poder adquirir insumos

15 mayo, 2020 Leido: 57

El propietario de Olivos del Mar, Marcelo Abraham, admitió estar “desganado” para desarrollar el proyecto ubicado en Claromecó ya que “es imposible comprar los insumos que requieren las plantas, los precios se fueron por las nubes”.

“Como cualquier otra Pyme no hay ayuda de ningún tipo”, dijo a LU 24 al tiempo que anunció que una vez pasada la pandemia buscará reunirse con el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología para analizar la forma de darle impulso al emprendimiento, que cuenta con 3.100 plantas en un predio de tres hectáreas y media.

“Si uno pasa por el lugar, estéticamente están feas por el tema de la maleza que hay ya que no tengo una desmalezadora. Pero frutos ya dan, el tema es que no tiene sentido la cosecha ya que no llegas a nada, todo es flete y plata”, explicó.

Próximamente realizará una prueba de los frutos y estima que la calidad será de “buena a muy buena”.

“No todo es por la pandemia, los inconvenientes vienen de antes”, finalizó.

