Olvido u ostracismo? -Escribe: Omar Eduardo Alonso

28 octubre, 2024

Seguro que no fue un exponente suficientemente valorado en el ámbito de la cultura lugareña, quizás por una particular forma de vida.

Me permito, no obstante, recuperar para la memoria colectiva algo de la actividad que cumpliera el señor Arnaldo Cáseres, recientemente fallecido.

Debo recordar que en este mismo espacio el 14 de agosto de 2021 hice referencia a la familia Cáseres Gauthier apuntando sobre todo a sus actividades artísticas.

En el caso de Arnaldo mencionaba que siendo estudiante se había incorporado a las oficinas técnicas de la fábrica Istilart y en 1960 lo haría como tornero en fábrica EIMA.

La proyección artística probablemente no estuvo acompañada con una adecuada relación con los mecanismos de difusión lo que ha contribuido para que esa faceta de su personalidad no tuviera trascendencia pública.

Sin embargo, su producción fue interesante, intensa y variada y logró algunos reconocimientos importantes además de buenos comentarios de la crítica especializada de Bahía Blanca.

En su participación en el Décimo Salón Anual de Arte de la Bolsa de Comercio de esa ciudad fue distinguido con el segundo premio en pintura y un quinto premio en escultura de madera.

Su trabajo siempre fue intenso pues fue un artesano muy creativo y muchas de sus obras fueron obsequiadas o vendidas en forma particular.

En su vida también incursionó en la fotografía y además de su trabajo relativo a la metalurgia, fue guardavidas en playas de la región.

Retirado ya, nunca abandonó el área de su taller domiciliario donde abordaba trabajos a veces complejos y vinculados con la especialidad de armero que había practicado durante su paso por el servicio militar.

Eligió vivir de una manera particular. Construyó su casa con un horno propio de ladrillos y siempre se ocupó de sostener una huerta familiar.

Sin dudas no fue o no se lo reconoció como un exponente sobresaliente de la cultura y el arte lugareños, pero contribuyó a ellos con entusiasmo y creo que vale la pena reconocer su esfuerzo.

