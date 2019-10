Omar Alonso, un histórico del informativo, se retira del micrófono luego de 50 años

En el marco del 50º Aniversario de LU 24, Omar Alonso, un histórico del informativo de la emisora, brindó conceptos referidos a su llegada a la radio, comenzando a trabajar a poco de la salida al aire, el 16 de octubre de 1969, a la vez que anunció que conducirá el último programa del ciclo “esto es Historia”, el sábado próximo y se retirará del medio.



“Llego un poco de casualidad, yo había estado estudiando en la plata dos años y volví por la enfermedad de mi padre, me anote en el concurso de locutores, me anoté, participé y superé dos o tres etapas de prueba; en esa época quienes integraban la radio buscaban contactos con profesores del Colegio Nacional para que evaluaran qué alumnos podrían adaptarse a las requisitorias para ingresar al plantel de empleados, y fue Luis Cousseau quien se puso en contacto con Nicolás Sabatini, y éste con “Minita” Castro, quien era profesora mía y a su vez teníamos una relación cercana por ser yo compañero de su hermano Eduardo, y recuerdo que incluso mandó un taxi a buscarme para preguntarme si me interesaba, por lo que vine y en el hall de acceso estaba toda la “plana mayor” y yo pregunté por un señor Dinsen a quien no conocía, me dijo “vení mañana” y arranqué hasta mayo del año 2013”.

Ha sido una experiencia dilatada, muy enriquecedora y a la que llegue por casualidad y se transformó en una manera de vivir”, relató.

El último “esto es Historia”, el sábado

Alonso anunció a su vez su retiro del medio, al anunciar que el próximo “esto es Historia”, el programa que conduce los días sábados a la tarde por LU 24, será el último.

“Hago el último porque es una estupidez tratar de negar el paso el tiempo y coincidentemente con los 50 años de la radio, cumplí 70 recientemente y siete años de programa y quiero retirarme antes de perder la lucidez, es una responsabilidad muy grande; me retiro del micrófono pero tengo el pálpito que alguna cosa voy a hacer , algo voy a producir; hay que dar paso a las nuevas generaciones: Los espero a las dos de la tarde y en el final haré una reflexión que ya está elaborada cuyo texto enviaré a la dirección de la radio y a los medios locales, y habrá un invitado especial”, finalizó.