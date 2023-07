Omar Bartneche: “nuestras propuestas son en base a lo que la gente necesita”

12 julio, 2023

Continuamos conociendo a los precandidatos para las elecciones PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto. Este miércoles, Omar Bartneche, primer precandidato a concejal por la Fuerza del Cambio que encabeza Matías Fhürer visitó los estudios de LU 24, repasó su trayectoria y su momento actual en la política, donde se involucró recientemente.

Sobre su llegada a esta candidatura, comentó: “nos pasa a la gente común de la calle, que hablamos desde afuera y nunca nos involucramos. Esto pasa por ahí, para tener un Tres Arroyos mejor hay que meterse. Soy jubilado docente después de ejercer 30 años en la EATA y paralelamente me dedico a la apicultura, y también continúo como asesor de productores para el INTA. Hace más de un año, coincidimos con Matías Fhürer en los pensamientos y pensamos en poner una lista con propuestas superadoras a lo que hoy existe. Me presentaron el proyecto, me dijeron a qué apuntamos y finalmente me involucré para poder estar en este cargo.”

Por otro lado, y respecto a la educación, Bartneche destacó: “La educación está muy difícil en el sentido de las propuestas que se vienen dando, porque quizá el sistema no acompaña. No hay que perder de vista fundamentos básicos como que todo comienza en la casa para después dar un salto.”

Además, y sobre las cuestiones a llevar a cabo en general, detalló: “Creo que hay muchas cosas por hacer. Desde el punto de vista político, nos preparamos para ser gobierno. Hicimos un relevamiento y largamos nuestras propuestas en base a lo que la gente necesita”.

En cuanto a Matías Fhurer, enfatizó: “Matías es nuestro líder político, creo que él tiene una visión, el cuero y las condiciones para ejercer el cargo de intendente de nuestra ciudad. Está convencido y comprometido para gobernar Tres Arroyos, él marca el rumbo y nosotros estamos para ayudar”.

Finalmente, dijo: “mañana presentaremos la lista a las 19:30 horas en el Salón de La Perla. Invitamos a toda la comunidad si quiere asistir a conocernos, ver quiénes somos los candidatos para estas elecciones que se celebrarán en agosto. Queremos que la gente se acerque porque somos gente común y que esta vez decidimos involucrarnos. Tendremos cortos, medianos y largos plazos, somos conscientes de lo que hay que hacer por la ciudad”.



