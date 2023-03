Omar Burón y la temporada en el Camping de Luz y Fuerza

16 marzo, 2023

“Este año explotó la bomba en cantidad de afluencia de gente”. Así fue el inicio del contacto de LU 24 con Omar Burón, a cargo el Camping del Sindicato de Luz y Fuerza.

“Fue muchísima la cantidad de gente que hubo en temporada; aun no hemos terminado la estadística pero esta semana o la que viene tendremos los números finales, pero fue incalculable; antes teníamos una herradura que iba por Pringles, Suarez, Guaminí y Olavarría, se extendió hacia varias provincias, como Córdoba o Mendoza”, agregó.

“Distintos sindicatos en distintas provincias nos hacen la publicidad necesaria, y la gente consulta muchas páginas no solo del camping sino de otras opciones que tiene la Federación”, argumentó.

Récord

“Teníamos un record de 1498 personas un fin de semana de las 24 horas de la corvina negra. Este año esa cantidad del 20 de diciembre al 31 de enero tuvimos un 80 y un 95% de la capacidad cubierta. El 31 de enero fue lluvioso y recambio de enero, y hasta fines de febrero se incrementó, hoy tenemos ingresos: llega uno se van dos, pero tenemos todos los servicios; es gente que viene de pasada cuando va a la sierra y luego a otros destinos más tradicionales costeros. Hoy es un día espectacular, parece que no estamos en Claromecó, no hay una gota de viento”, graficó.

Nocturnidad: “hay que dar espacio a la juventud en un boliche como la gente”

Seguidamente, Burón, consultado sobre el fallido intento de instaurar un boliche a cielo abierto en Claromecó, opinó que “hay que dar espacio a la juventud, creo que el municipio vio bien el boliche a cielo abierto pero no funcionó; propongo que busquemos a un inversor, para llegar a un predio donde podamos hacer un boliche como la gente; no podemos permitir que vayan a los médanos, porque no hay responsable alguno”.

Volver