Omar Correa: “En el fútbol europeo los ritmos de juego están muy regulares”

12 julio, 2020 Leido: 79

El profesor Omar Correa, preparador físico y entrenador deportivo, habló con LU 24 respecto a la situación que viven los deportistas que han retomado las actividades en Europa, y analizó la misma, afirmando que “el esfuerzo contra el rival es igual para todos los equipos, pero no es lo mismo un jugador que estuvo cuatro meses parado que quien sigue en competencia, esto empareja para abajo, y los ritmos son muy regulares ahora”.



“Tratamos los profes de adecuar cada uno las necesidades que tenga en su club, y que los entrenamientos sean de acuerdo a lo que tenga cada club y en lo que se refiere a la Competencia, tengo la posibilidad de tener contacto con tres jugadores de Bahía que juegan en la liga italiana: bahía Germán Pezzela, Rodrigo Palacio y Lautaro Martínez. Con Rodrigo tenemos contacto seguido, por su padre José Ramón que es muy amigo mío, y con Lautaro tenemos también información a través de familiares”, sostuvo.

Agregó: “Tomá el caso de Messi, que camina todo el partido y aparece cuando tiene que aparecer, pero es lógico, él no quiere salir, es un jugador que jugó todos los minutos en la Liga española; ningún jugador lo había hecho excepto los arqueros., entonces a sus 33 años…como siempre domina la parte técnica. El que es un dotado técnicamente saca ventaja, más en esta situación, porque el jugador que basa todo en su físico, fundamentalmente como pasa en Europa, realmente no han podido entrenar, en cambio el que tiene la técnica, es como andar en bicicleta no se olvida nunca, ese es el aspecto general de lo que está sucediendo.

La situación en Bahía

Respecto a lo que sucede en Bahía Blanca, Correa dijo que “la actividad es muy difícil en todo sentido, no hay protocolos previos con anticipación, ahora las autoridades bajaron a fase 3 en cuarentena, y uno como ciudadano tiene que acatar la situación con la que el gobierno nacional provincial o municipal trata de hacer; es una situación muy difícil para todos, a nosotros como entrenadores, nos “parte”, porque teníamos prevista una temporada bastante difícil pero de todos modos coincidimos con todo lo que dispongan las autoridades sanitarias del gobierno nacional”.

