Omar Gargaglione atendió como mozo la mesa de Maradona en “El Rancho de Chichí”

26 noviembre, 2020 Leido: 19

Es recordada por muchos tresarroyenses la presencia de Diego Maradona en el recordado local gastronómico “El Rancho de Chichí”, donde terminó la fiesta que significó aquel partido de fútbol que jugó en la cancha de El Nacional a beneficio de “Caminemos Juntos”. Omar Gargaglione, oyente de LU 24, recordó que en aquel momento, en 1992, se desempeñaba como mozo como un extra los fines de semana, y tuvo el placer de atender al Diez en una de las mesas en las que le tocaba el servicio.

“Fue increíble. Diego se sentó en la mesa que me tocaba a mí, estaba con sus padres, con Claudia, un hermano, las nenas que eran chiquitas. Eran más de 20 en la mesa. Y después actuó el Grupo Son, cuando terminó la cena. Y Diego cantó ‘Cucusita’, con Carlitos Russi en guitarra y Carlitos Pugliese”, recordó.

Aquella noche, evocó Gargaglione, se comió un menú “normal, de chorizos, manto, ensalada. Yo, por costumbre, siempre atendía primero a los mayores de la mesa. Y aquella noche, Diego me agradeció que le había servido primero a su padre, porque no era algo que le pasaba habitualmente, donde lo veían se le acercaban inmediatamente a él. Fue un recuerdo imborrable”, contó.

De aquella noche conserva la foto de Maradona con todos los mozos que trabajaron esa noche.

