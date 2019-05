Omar Narváez y su felicidad por entrenar en un gimnasio municipal en Tres Arroyos

El reconocido Omar Narváez, en oportunidad de pelear en Tres Arroyos por el título Latino Gallo FIB, entrenó unos días en la ciudad y destacó que existan gimnasios municipales.

"Para mi estar en un lugar así es hermoso porque es de donde salí. Yo salí de un gimnasio municipal en Trelew, Chubut, donde me inicié y la verdad que ver chicos y chicas de 8 a 16 años entrenando con todos sus sueños me pone feliz", resaltó. "Además, con la admiración que te miran cuando uno trabaja: el campeón también entrena ahí", agregó durante la conferencia de prensa desarrollada en el pesaje oficial.

"Más de un padre me pidió un consejo para sus hijos o para sus pupilos y, como siempre digo, en ningún deporte hay secreto, hay que dedicarse a entrenar, dedicarle horas y preocuparse al cien por cien en búsqueda de lo que uno tiene como meta, lo que sueña y quiere ser en la vida", subrayó.

El púgil se mostró "contento de que estos emprendimientos sirvan y nosotros podamos ser ejemplo de estar entrenando ahí y que los chicos vean que un campeón esta entrenando en donde ellos lo hacen". Y remarcó: "más allá de eso, acá lo que importa es la calidad que hay en los entrenamientos y en la forma de practicarlos".

"Ojalá que se abran muchos más gimnasios como estos por todos lados porque una hora y media o dos horas que están ahí metidos no están en las calles", finalizó.

"Es lo mejor que le pueden dar a la juventud"

Asimismo, Georgina Rivero, integrante de OR Promotions, felicitó al Municipio "porque estamos convencidos de que es lo mejor que le pueden dar a la juventud: un espacio para practicar el deporte que aman. Apoyaremos siempre y ojalá que de estas escuelas salgan muchos más "Titos". Lo que esté a nuestro a disposición pueden contar siempre con nosotros".

Por otra parte, sostuvo que "es un placer siempre volver acá porque nos han recibido con mucha calidez y estamos más que agradecidos. Volvemos porque nos va muy bien y tenemos a una figura como "Tito" Lemos que no deja de darnos satisfacciones", concluyó.