Omar Tormes dio un panorama sobre la temporada de pesca en lagunas

2 agosto, 2021 Leido: 48

En plena temporada de pesca en lagunas, Omar Tormes, de Nueva Casa Santos, aseguró hoy que el clima influye en las posibilidades de capturar ejemplares, de distintas maneras.

“Los primeros fríos no son buenos para el pescado. Pero el viento, en algunos casos, es fundamental, porque hay lagunas en las que, si se planchan mucho, es muy difícil buscar los peces. Por ejemplo, ayer hubo un concurso de pesca embarcada en la laguna La Tigra, y no les fue tan bien como el domingo pasado, cuando hubo viento y se sacó algo más. Mientras que en Médanos, la laguna planchada da muchos más pescados”, describió.

Respecto del equipamiento para la pesca en lagunas, Tormes aseguró que un equipo completo con caña, reel y otros elementos puede tener variaciones según el material -grafito o fibra de vidrio- pero entre 8000 y 10.000 pesos se puede armar un equipo inicial, cifra que con mejores materiales trepa al doble.

“La gente gasta lo necesario para ir, y no es fácil entrar a las lagunas por el precio. Hay que juntarse entre varios para poder llegar, por el combustible. Por eso las que más se mueven son las cercanas, como la de Luján, La Tigra, La Arenera, la de la ruta a Claromecó. Dan pescado chico pero al menos están más accesibles”, consideró.

