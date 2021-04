Oñatibia, nuevo delegado en Reta: “la idea es trabajar mancomunadamente con las entidades”

12 abril, 2021

Horacio Oñatibia, quien fue puesto en su cargo de delegado en Reta por el intendente Carlos Sánchez, habló con LU 24 y sostuvo que venir a radicarse en la localidad “fue todo un cambio radical, un desafío planteado, no fue fácil tomar la decisión en familia; agradezco su apoyo, y mi vida, de ahora en más, será estar abocado a sacar a Reta adelante, en este cargo que me ha confiado el intendente y su gabinete”.



“Estoy muy contento, con muchas expectativas, lo veo como un desafío”, dijo y agregó: “Reta es un lugar en el que he veraneado desde muy chico, prácticamente todos los veranos, era como que si no ponía los veranos los pies en el agua en la orilla de Reta me faltaba algo, no podía no venir, esa era mi vida hasta ahora hasta que tomé la decisión de estar acá”.

“Es prioritario el acercamiento con las entidades para trabajar mancomunadamente”

“Siendo turista uno ve otras cosas como el arreglo de calles o en la playa; la recomendación o el acompañamiento de Sánchez es tener un prioritario acercamiento a todas las entidades, que todos puedan ser escuchados; ya se presentó y con mucho compromiso la Sociedad de Fomento, pero sabemos que hay más; una biblioteca en funcionamiento, las escuelas, primaria y secundaria, el jardín, los Bomberos y el cuerpo de Policía”, sostuvo Oñatibia.

“La idea es trabajar mancomunadamente, sería lo prioritario para arrancar, el tema es llegar a convocar a la mayor cantidad de gente posible, para consensuar respecto a las obras a seguir y caminos a trazar”, expresó y finalmente manifestó: “Agradezco la colaboración que me han brindado, estoy con gran expectativa de ayudar para que Reta siga adelante”.

