ONCE estrena el video clip de “Intensa mente”

30 mayo, 2023

El músico tresarroyense ONCE terminó el videoclip de “Intensa mente” que se estrenará el sábado 3 de junio a las 11, y contó sobre esta nueva canción: “Tiene varios lugares de donde se produjo, entre ellos Claromecó y Tres Arroyos. Trata de lo que es la intensidad de la mente, basado en varias cosas que hay adentro mío”

Por su parte, la realización estuvo a cargo de Ornelda Ugalde (@unamalcriada) y según explicó Franco Pizzo, “la canción se hizo en 2021, en plena pandemia cuando yo vivía en Buenos Aires. Es una mezcla entre pop y rock, pero no se si hay una definición del género en particular. Conté también con la batería grabada por mi papá y mi madre sirvió de gran ayuda para la logística como el caso de los traslados, que era de acá para allá así que estoy muy agradecidos a ellos por todo el apoyo que me brindan.”

Para escuchar la canción, se puede buscar en Spotify o Youtube como ONCE o a través de Instagram (@once.musico).



