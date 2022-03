Once ganó la Copa Challenger por penales. Alberca, otra vez héroe

27 marzo, 2022 Leido: 774

Once Corazones de Indio Rico se alzó con la copa Challenger al derrotar esta tarde, a Recreativo Echegoyen por penales 4 a 3. El cotejo finalizó empatado en un gol. Alberca fue figura al detener dos penales y convertir el decisivo.

El primer tiempo fue mejor Echegoyen con el manejo del medio campo con Barrionuevo(figura) y Mink, con pases para Roldán y Gerónimo, mientras que Once defendía con una línea de cuatro sólida con buena tarea de Viera . Ya Rivera avisaba al rematar cerca y atajó Merlo, bien. Después le sacó otra pelota a Regalado. , llegó la polémica cuando le anulan un gol por Off Side a Leo Rivera. Al rebotar en el golero pero, por reglamento no habilita. Ya Estaba adelantado antes.

Luego llegaba Echegoyen con Roldán, de buen partido, rematando por arriba. Luego estrellaría otra en el travesaño. Se iba el primer período con un buen manejo de Echegoyen que fue mejor.

En el complemento, salió mejor Once que gano el medio con Monjes y Errozarena, y los pelotazos de Tano. A los 5 minutos llegó el gol para Once de la mano de Sabatini el lateral derecho, que toma un rebote fuera del Área y define al 2º palo lejos de Alberca. Después llegó Barrionuevo para los de San Francisco, con un cabezazo que saca Alberca. Llegó rápido Once con Regalado que cabeceó y pegó de nuevo en el horizontal. Y en la mejor jugada de pelota parada, Mink de tiro libre, ataja espectacularmente Alberca volando, con mano cambiada. Y a los 34 minutos cuando arremetía Echegoyen buscando la paridad, Gerónimo sacó un derechazo a la carrera que fue él empate, golazo. Quedaban 11 minutos más el descuento, pero ninguno logró marcar y a los penales. El triunfo fue 4 a 3 para once desde los 12 pasos.

Goles: Primer tiempo, 5´ Sabatini (OC). Segundo Tiempo: 34´ Gerónimo (E).

Formaciones

Once Corazones: Alberca; Sabatini, Heim, Viera, Juan López. Dupuy, Errozarena, Monges y Tanpo. Regalado y Rivera. DT: A. Alberca. Luego ingresaron Piñero, Colman y Copló.

Echegoyen: Merlo; A.Gonzalez, Tenaglia, daría, Julián. Vega, Barrionuevo, Mink y Roldán. Gerónimo y S.López. DT: Gabriel Christovao. Luego ingresaron Méndez Campos, Macías y Currual.

Dirigió Marcos Porras con Juan Bustos y Dalma Cortadi.

Penales

Para Once Corazones convirtieron Regalado, Viera, Errozarena y Alberca. Erró Rivera (por arriba) y Merlo le atajó a Copló.

Para Echegoyen convirtieron Roldán, Gerónimo y Tenaglia. Alberca le atajó a Barrionuevo y a Mink. Erró Méndez Campos (por arriba).

