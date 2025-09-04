Oosterbaan, de Somos Buenos Aires: “ser una oposición responsable, es nuestro compromiso”

Gustavo Oosterbaan, quien encabeza la lista de concejales por Somos Buenos Aires, en los estudios de LU 24, ya en el final de la campaña electoral para las elecciones del domingo próximo, expresó su compromiso “para transformar la realidad y proyectarla hacia el futuro como política de Estado, ya que uno representa a toda la comunidad desde la banca y no como lugar propio”.

Sobre su historial político, referenció a Raúl Alfonsín como una figura a seguir por sus convicciones, y dijo “tuve oportunidad de verlo para el Centenario de Tres Arroyos, cursando el último año de la primaria, y luego me afilié al radicalismo en los 90, en un momento bastante turbulento, por un amigo de la facultad”.

La experiencia en el CRESTA y la futura Universidad

Agregó: “siempre estuve inquieto pensando en la política más allá de la actividad del CRESTA, por la movilidad social, ya que los graduados son de primera generación del Centro y realmente me siento interesado en estar mejor, y de eso se trata la política: que la sociedad toda esté mejor”.

“Cuando me propusieron ser candidato, lo tuve que conversar con la familia, y abracé esta opción; estoy muy contento en el espacio, y creo que esta elección es más de personas, vamos con una boleta medio corta, y creo que cada uno de los candidatos tiene para ofrecer su trayecto de vida sus experiencias y sus capacidades”, sostuvo.

“Me encuentro todo el tiempo con graduados de CRESTA, colegas y además fui docente, tuve la oportunidad de compartir muchas cosas, como con Néstor Castro de Claromecó, que se recibió recientemente, y me recuerdan esos momentos, por lo que es algo extraordinario de ser parte de integrar un proyecto más importante para la ciudad y ahora en la presentación de una ley para la Universidad, donde estuve presente”, dijo.

“Creo que el sentido de sostener y proyectar el desarrollo universitario es cuestión de Estado, podemos tener matices distintos; yo le decía al intendente que tiene a dos radicales trabajando fuertemente en el proyecto (en referencia a Alberto Dibbern y Patricio Ferrario), expresó y destacó el apoyo constante de Dibbern desde el inicio del proyecto de CRESTA, y referenció que hace 20 años al momento de votar la Ordenanza que disponía su creación, hubo dos ediles de la oposición que pensaban distinto como Susy Dibbern – radical – y Valentina Pereyra – PJ- que , y votaron favorablemente, el reconocimiento pasó por el Concejo y hoy día el Aula Magna lleva el nombre de Susy”, afirmó.

“Una oposición responsable, firme y sin ser tibios, pero no para poner palos en la rueda”

“En Somos Buenos Aires estamos pensando en ver cómo queda el Concejo Deliberante, y va a haber una actitud importante, le pedimos a la gente que piense en el domingo para que nos acompañe porque seremos una oposición responsable, firme, sin ser tibios, pero no para poner palos en la rueda”, explicó y agregó que “es importante el debate de las ideas, el consenso es ceder que no significa ser débil sino pensar en lo que se está debatiendo; creo que esta nueva composición va a ser muy amplia porque somos nueve listas, pero creo que vamos a poder entendernos en una política de Estado, para que trascienda en una gestión de gobierno, podemos discutir los matices”.

“Creo que Alfonsín tuvo el coraje y la capacidad en un momento histórico”

“No tengo una referencia actual, pero sí puedo decir que Alfonsín marcó para el tiempo político esos valores, esa conducta, esa ética de la responsabilidad son parte de mi vida y así es como me conduzco; las personas nos inspiran pero tenemos que ser consecuentes en lo que uno dice y lo que uno hace, uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a las condiciones, y reflexionar respecto a sus propias convicciones y me parece que Alfonsín tenía esas características, tenía el coraje y la capacidad y vivió el momento histórico más importante por lo que mi referencia es esa”.

Qué dice la calle

“Las personas con las que conversamos plantean necesidades, pero aportan también soluciones por lo que el desafío es poder identificar estas demandas como una demanda agregada, independientemente quien ocupe la banca porque uno representa el interés de la comunidad no el interés propio, ocupar un lugar de representatividad, no un lugar que le es propio”, manifestó.

“Es un compromiso de mucha responsabilidad por los próximos cuatro años, por lo que creo que desde la función pública hay que integrar procesos de participación activa, como el Concejo Estudiantil y las instituciones intermedias para transformar la realidad que nos toca vivir y proyectarla hacia el futuro, ese es el compromiso que asumimos”, expresó finalmente.

