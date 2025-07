Oosterbaan: “Está propuesta me sorprendió gratamente y estoy preparado para asumir la responsabilidad”

29 julio, 2025

El Referente de la Lista “Somos Buenos Aires”, excandidato a Intendente en 2019 y Director del CRESTA, Gustavo Oosterbaan visitó los estudios de LU 24 para referirse y explicar por que decidió ser candidato a Concejal.

Oosterbaan dijo “en realidad uno nunca se aleja del todo, me dediqué a las actividades profesionales independientes, aunque siempre estuve en contacto diferentes políticos”.

A su vez, afirmó “está propuesta me sorprendió gratamente, por que creo que este rol de encabezar una lista es diferente con nuevas competencias las cuales me entusiasman y tengo un excelente equipo de trabajo”.

“Dicha cercanía con los vecinos nos alienta a seguir participando”. A modo personal contó “Mi pasión por las actividades públicas me encanta y creó que el Concejo Deliberantes tiene un rol fundamental para escuchar los pedidos de los vecinos abarcando todas sus necesidades y ayornando la Legislación”.

Luego, se refirió a Agustina Martínez segunda al mando de la lista “con su juventud y ganas de salir adelante representa a un sector de la Sociedad que merece ser escuchada”.

“Hay que discutir cada problemática para llegar a buen puerto en todas las propuestas, tratando de bregar y construir nuevas opciones para potenciar nuestra ciudad, queremos ser una oposición responsable, organizada, con compromiso y esfuerzo”, explicó.

“Desde la UCR y Franja Morada siempre apuestan por la Juventud permitiéndoles acceder a la Política con mucha fuerza y energía, ocupando lugares importantes y sumando experiencia para el futuro”, destacó.

“Queremos controlar cada aspecto político, sumando una idea diferente para la ciudad”. Después Oosterbaan habló del Edificio del Cresta y aseguró que “era necesario terminar el proyecto para darles una tranquilidad a los estudiantes universitarios, dicha institución es importante para sumar nuevos profesionales”.

“Nos presentaremos como una opción clara y con ideas recogidas por los intereses de la comunidad representando a Tres Arroyos, desde el 1º de agosto comenzaremos nuestra campaña”, finalizó.

