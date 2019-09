Oosterbaan: “me sorprende el apoyo de Sánchez a la vuelta del kirchnerismo”

Tras compartir una reunión de trabajo en el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, el candidato a intendente de esta fuerza, contador Gustavo Oosterbaan, se refirió al discurso del jefe comunal Carlos Sánchez en la inauguración de la Exposición Rural, al que interpretó como una muestra “de apoyo a la vuelta del kirchnerismo”.



“En los discursos de CARBAP y de la Sociedad Rural se advirtió preocupación por los resultados que podrían darse en las elecciones, mientras que me sorprendieron las declaraciones del intendente, que siendo una persona que viene del sector rural, dio la sensación de que su discurso generó algunos interrogantes. Me sorprendió que teniendo el sector agropecuario una importancia tan grande para el desarrollo local, se notó en él una predisposición al cambio de gestión, con una mirada sobre la economía proclive a la vuelta del kirchnerismo. Se notó claramente esta posición, que es legítima pero que entra en tensión con la mirada que tiene el campo”, sostuvo Oosterbaan.

Respecto del apoyo que pareció vislumbrarse hacia el vecinalismo en las palabras del presidente ruralista Eugenio Simonetti, cuestión que no entraría en esta tensión a la que hizo referencia el candidato de Juntos por el Cambio, consideró que “habría que preguntarle a Simonetti pero una cosa no quita la otra, lo que estoy manifestando es que siendo un exproductor agropecuario, el intendente no tiene la misma percepción a nivel provincial y nacional que expresaron los ruralistas”.