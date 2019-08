Oosterbaan pidió el voto de confianza: “Tres Arroyos tiene una enorme oportunidad de dar un salto cualitativo”

En el tramo final de la campaña PASO, el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio Gustavo Oosterbaan se mostró muy expectante y con una enorme perspectiva. También contó que mañana viernes tendrán una reunión a puerta cerrada con el equipo de trabajo para coordinar las últimas acciones.



“Solicitamos nos acompañen con su voto para poder avanzar en este tramo final de la campaña a octubre, que es en definitiva el que resolverá qué sector político conducirá por los próximos cuatro años en la ciudad de Tres Arroyos”, expresó en los estudios de LU 24.

Realizó un balance de campaña con recorridos por los barrios de la ciudad y las localidades, y sostuvo que “las personas son conscientes de cuáles son las dificultades, la viven de la misma manera que la vivimos nosotros, no nos piden explicaciones, nos plantean la realidad que están viviendo en Tres Arroyos, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, pero además de eso también nos plantean alternativas. Esa posición propositiva es muy interesante, que es coincidente con la oferta de gobierno que nosotros hacemos que es tener un gobierno abierto y participativo y que justamente escuche al vecino”.

También valoró la gestión actual del Movimiento Vecinal, peor proponen una renovación generacional: “Nosotros proponemos una renovación generacional, hay una vocación por lo que percibimos, y está presente en cada una de las charlas con los vecinos. Es cierto que tenemos un buen Tres Arroyos y eso para nosotros es un orgullo, nadie va a volver sobre las cuestiones que se han logrado y que han sido exitosas como la creación del Parque Industrial y el desarrollo de CRESTA que trasciende una acción única de gobierno, fue una construcción social, pero estamos proponiendo un cambio generacional”, dijo y agregó: “Las cosas se pueden mejorar, no estamos hablando de que esta envejecida la gestión en Tres Arroyos, Tres Arroyos no está envejecido, está muy vivo, lo que tenemos es que aggiornar una gestión de gobierno a esa realidad, la realidad se impone”.

Por otro lado habló de las gestiones a nivel provincial en Tres Arroyos: “Maria Eugenia Vidal ha hecho obras en todos los municipios y tiene que ver con una forma distinta de gobernar, Tres Arroyos ha sido beneficiado con la obra de cloacas en Orense y el Fondo de Financiamiento Educativo con el que se decidió realizar el Polideportivo”, manifestó.

Finalmente le pidió un voto de confianza a los tresarroyense: “Hay un equipo de trabajo que está consolidado, que es heterogéneo, que tiene cualidades realmente para poder aceptar este desafío de gestionar, que esta apasionado por lo que hace, y este voto de confianza que estamos pidiendo es muy importante porque cuando la confianza y la capacidad se junta, Tres Arroyos tiene una enorme oportunidad de dar un salto cualitativo”.

“Estamos convencidos de que tenemos justamente una oferta de alternancia, que tenemos una oferta de recambio generacional y que tenemos una oferta sobre la cual podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que vamos a llevar adelante y vamos a potenciar este Tres Arroyos”, cerró.