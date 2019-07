Oosterbaan propone un “gobierno abierto, transparente y eficiente” para Tres Arroyos

El precandidato de Juntos por el Cambio, Cdor. Gustavo Oosterbaan, y la precandidata a concejal en primer lugar, Lic. Soledad Cadenas, visitaron los estudios de LU 24 en el marco de la campañas PASO que se celebraran este 11 de agosto.

Se mostraron confiados y expectantes en que van a tener una buena elección y valoraron el trabajo en equipo que día a día se ve fortalecido. Además aseguraron que “el contacto con la gente es lo que te nutre”.



Propone como ejes de gestión un gobierno abierto, transparente y eficiente; también renovación como uno de los aspectos centrales; y realzar los valores de la juventud.

“Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad para ser gobierno y que somos una opción válida, y estamos trabajando para hacerlo todos los días, tenemos la mirada más clara de un Tres Arroyos que quiere crecer. Este equipo de trabajo es ambicioso, con Soledad que me acompaña, hemos trabajado juntos en CRESTA”, expresó Oosterbann.

Además dijo: “Hacemos propuestas y nos llega una devolución muy buena, creemos que tenemos una enorme oportunidad y que todavía faltan para las elecciones, la gente todavía está evaluando a quien votar. Hay personas que esperan más tiempo para decidir. Estamos muy confiados, estamos trabajando con un equipo fortalecido y nos da la energía y la expectativa de hacer una buena elección”.

“No hay revanchismo con el actual gobierno”

“No me fui del actual gobierno golpeando la puerta”, declaró el candidato de Juntos por el Cambio, aunque afirmó que “se puede replicar el éxito de CRESTA también en otros aspectos en la gestión. Soy un apasionado de lo público gracias a que pude trabajar formando jóvenes para la ciudad. Profesionalizar un estado municipal para hacerlo más eficiente. Tuve el coraje y la responsabilidad de decir basta, lo dije y me fui a mi casa, dos años más tarde, siendo candidato a Intendente: ¿parece revanchismo?”, preguntó.

Ejes de gestión

Durante la entrevista propuso como ejes de gestión un gobierno abierto, transparente y eficiente, renovación como uno de los aspectos centrales, y realzar los valores de la juventud.

Asimismo piensa fortalecer las políticas de estado que trascendieron, como es el desarrollo del parque industrial y de la educación superior, y la salud como aspecto a trabajar.

“No tenemos un servicio de salud acorde a lo que necesita Tres Arroyos. No tenemos un servicio de emergencia, yo me siento desprotegido en eso. Tenemos localidades que están abandonadas en términos de salud”, dijo y agregó también que hay aspectos a resolver en cuanto a medio ambiente y a tránsito. “Hay un estado ausente en cuanto al tránsito, no hay una acción correctiva por parte del estado”, aseguró.

En cuanto a la construcción del Polideportivo con el Fondo de Educativo manifestó que no era una prioridad hacerlo y que en la ciudad hay muchas escuelas que necesitan obras.

Un nuevo desafío para Cadenas

“Desde el momento que dije si, después de tanto tiempo de estar detrás de Cambiemos, para mi esta buenísimo, es un desafío”, dijo Cadenas sobre la propuesta de ser candidata.

También coincide con Oosterbaan de que un gobierno abierto permite una cercanía con los ciudadanos, que tiene que ver con la modernización del estado, y que la planificación también es muy importante. “Las localidades son un eje fundamental, no solo con las obras sino en lo turístico hay que darle una vuelta de rosca, también en salud. Lo que está bien hay que mantenerlo y lo que no, mejorarlo”, sumó.

Resaltó que la campaña de timbreo se realiza todos los años: “Hacemos un registro con las necesidades de la gente, esto nos hace diferentes. Creo que somos una renovación que vale la pena”, concluyó.

Finalmente anunciaron que el martes estarán en Bahía Blanca acompañando a la Gobernadora María Eugenia Vidal.