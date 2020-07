Operadores turísticos plantearon a Fhurer su preocupación por “varios meses con ingreso cero”

28 julio, 2020

Operadores turísticos se reunieron hoy con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, y plantearon su preocupación por los inconvenientes que generan varios meses sin actividad por la pandemia. “Las situaciones son todas distintas, porque hay quienes tienen transporte, otros no, pero ya llevamos mucho tiempo sin trabajar y con ingreso cero”, indicó Jesús Barbagallo, propietario de Venecia Viajes y Turismo.

En este aspecto, el empresario propuso “trasladar a pacientes a Bahía Blanca, dos veces a la semana, con un buen precio, para que no anden dando vueltas allá, y que de esta manera se puedan hacer diálisis o cualquier tratamiento que requiera ese viaje en un transporte seguro y con todos los requisitos que prevé este momento. Nosotros tenemos unidades habilitadas a nivel municipal, provincial y nacional. Y hemos propuesto también algún tipo de salida recreativa para personas mayores, que incluyan alguna comida, un campeonato de tejo o lo que se pueda desarrollar en espacios amplios”, propuso Barbagallo.

“Cada uno atraviesa una situación diferente, hay gente que tiene que reprogramar viajes, que no tienen mucha experiencia o trayectoria y no les da la espalda para aguantar. Lamentablemente a pesar de las buenas intenciones del Gobierno nacional, que anunció créditos –que de todas maneras hay que devolver- el turismo no va a volver hasta que haya una vacuna. Hay mucha gente que quiere salir pero hay que esperar”, consideró.

De Benedetto: “Es imperioso poder acompañar”

Desde la Cámara Económica, a través de su presidente, Augusto De Benedetto, se refirieron al encuentro.

“Sabemos que estas empresas son de las más relegadas a la hora de volver a una actividad normal, es imperioso que mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio podamos acompañar el protocolo de apertura. Es importante reconocer también, que se anunció desde el gobierno que continuará el apoyo económico para este sector tan castigado”, dijo el presidente de la entidad convocante, Augusto De Benedetto.

“El turismo regional es una opción que tenemos que empezar a diseñar. Si todo sigue bien en esta fase cinco, podríamos proyectar actividades en la región”, manifestaron los interesados.

En cuanto a la atención, las distancias respetadas, medidas higiénicas y el uso de los dispositivos para el pago o terminales para el trabajo se encuentran entre los aspectos que formarán parte de las exigencias del protocolo frente a la Covid-19.

Cómo parte de las peticiones al municipio se consideró la exención del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene para el sector, además de la inminente apertura de los comercios del rubro.

La Cámara ha sido en esta pandemia, un interlocutor comprometido y expeditivo que escuchó las problemáticas de los comerciantes y logró nuclearlos para fortalecer las demandas.

