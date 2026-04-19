Operaron de urgencia al ministro bonaerense Carlos Bianco

19 abril, 2026 193

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue intervenido de urgencia por un cuadro de apendicitis en España.

Desde sus redes sociales, el funcionario bonaerense, quien acompañaba al gobernador Axel Kicillof en una gira oficial en busca de inversiones, anunció que este sábado se sometió inmediatamente a una cirugía, debido a que su afección podría derivar en una peritonitis.

“En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo. La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”, manifestó Bianco.

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