Operativo de Sol a Sol: los números de la primera quincena para el transporte de pasajeros

15 enero, 2024

El Ministerio de Transporte, que conduce Jorge D´Onofrio, desplegó operativos de fiscalización para garantizar la seguridad de las y los usuarios que viajan a los principales centros turísticos. Además, se controlaron embarcaciones en el Delta bonaerense.

En el marco del Operativo de Sol a Sol 2024, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Jorge D’Onofrio, desplegó un amplio operativo de fiscalización de unidades de transporte, tanto terrestre de larga distancia como fluvial.

En concreto, se verificaron 1968 unidades de traslado, de las cuales se demoraron 2 y se retiraron 21. Asimismo, se realizaron 73 actas. El objetivo de estos trabajos diarios y simultáneos que llevan adelante las y los agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización es detectar faltas en los vehículos de traslado, erradicar servicios ilegales, verificar el estado de las unidades y la documentación del personal que conduce, como también realizar controles de alcoholemia.

Los puntos de fiscalización para embarcaciones y lanchas del Delta bonaerense fueron en la Estación Fluvial y en el Puerto de Frutos de Tigre. Mientras que, los referidos al transporte terrestre, se desplegaron en los peajes de Hudson en la Autopista La Plata-Buenos Aires, La Huella en Tordillo y Mar Chiquita; y en las terminales y puntos de acceso de diferentes localidades: Azul, Bahía Blanca, Junín, Mar del Tuyú, Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, San Clemente del Tuyú, San Justo, Villa Gesell, Vivoratá y los balnearios del Partido de La Costa.

De esta manera, el Ministerio de Transporte fortalece la presencia territorial para repetir los excelentes resultados del verano pasado, cuando debido a los controles al transporte de pasajeros bonaerense que consolidaron la protección de la vida de las y los turistas, no sólo no hubo que lamentar víctimas, sino que no se produjeron ingresos en nosocomios por siniestros viales de ómnibus de jurisdicción provincial.

Volver