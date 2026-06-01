Operativo oídos abiertos a la comunidad

1 junio, 2026 0

Si bien nada se pudo confirmar oficialmente, se supo de buena fuente que el Intendente Pablo Garate, en el marco de cumplimiento de algunas promesas de campaña, iniciará un contacto más directo con la sociedad, para conocer de primera mano los problemas de los tresarroenses, especialmente de aquellas familias vulnerables, frentistas en general y todo aquel que individualmente o en nombre de alguna agrupación o institución representativa del medio.

De acuerdo con lo que trascendió, en las próximas semanas se comenzaría a diagramar un esquema que partiría a partir de la organización de presencia directa del intendente en dependencias del Municipio a las cuales concurre público habitualmente, como el Hospital, Cultura, Obras Públias, Bromatología entre otros.

La idea es que el jefe de la Comuna pueda escuchar de primera mano la inquietud del ciudadano, tomando nota en la búsqueda de los posibles caminos a la solución.

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