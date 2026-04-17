Operativo por inmigrantes ilegales: siete demorados en Once

17 abril, 2026 0

Un operativo de la Policía Federal se llevó adelante este viernes en el barrio porteño de Once, donde se demoró a siete personas como parte de una pesquisa en búsqueda de inmigrantes ilegales.

Como parte del operativo conjunto entre la Policía Federal y Migraciones, los efectivos pidieron documentación y revisaron las pertenencias de los transeúntes en las inmediaciones de Plaza Miserere.

“Nos pidieron el DNI y, como somos argentinos, pasamos por Migraciones y seguimos”, indicaron algunos.

Los controles también se llevaban a cabo en los locales comerciales de la zona, donde la Policía buscaba irregularidades.

Volver