Operativo preventivo de la Secretaría de Seguridad ante retos virales en escuelas secundarias

17 abril, 2026 0

Ante la circulación de mensajes intimidatorios vinculados a un “reto viral” en redes sociales, que también se han replicado en establecimientos educativos de la ciudad, la Secretaría de Seguridad dispuso un operativo preventivo en distintas escuelas secundarias de Tres Arroyos.

La medida alcanza a EES N°1, EES N°2, EES N°3, EES N°4, EES N°6, EES N°7, EES N°9 y la EEST N°1, donde móviles de Patrulla Urbana, Caballería y Policía se encuentran realizando tareas de monitoreo y prevención para resguardar la tranquilidad y la integridad de toda la comunidad educativa.

Estos mensajes, que se están registrando en distintos puntos del país, responden a una modalidad conocida como “reto viral”, en la que se dejan advertencias en espacios escolares, generando preocupación y alarma.

Esta situación seguramente genera inquietud, especialmente en muchas familias que ven con preocupación lo que circula entre los jóvenes. Por eso, desde el Municipio están ocupándose, reforzando la presencia y actuando de manera preventiva para cuidar a los chicos.

Al mismo tiempo, es fundamental el acompañamiento desde el hogar. Se recomienda a las familias estar atentas a lo que consumen y comparten sus hijos en redes sociales, dialogar con ellos sobre estos temas y observar cualquier comportamiento o información que pueda generar alerta. Proteger a los chicos también implica estar cerca, escuchar y acompañar.

En caso de identificarse a los responsables de estos hechos, se avanzará con las medidas legales correspondientes.

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