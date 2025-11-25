Operativo vial en la rotonda de La Madrid: secuestran 34 millones de pesos sin documentación respaldatoria

25 noviembre, 2025

Este martes, en la rotonda La Madrid-Laprida, intersección de las rutas provinciales 51 y 86, la policía interceptó un camión que llevaba dos cajas ocultas detrás de un asiento con una suma de $33.933.120.

Según los uniformados intervinientes, el conductor no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero, por lo que se secuestró preventivamente.

Actúan en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid y el Destacamento de Policía de Seguridad Vial de la misma localidad.

