Operativos conjuntos en busca de brindar la mayor seguridad

7 febrero, 2026

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/02/JUAN-APOLONIO-.mp3

El Dr. Juan Apolonio, Secretario de Seguridad de la comuna tresarroyense, en diálogo con LU 24 reiteró los alcances del operativo conjunto entre las fuerzas policiales, sanitarias y municipales ante el intenso movimiento que se da en el marco del concurso y el traslado de quienes llegan a Claromecó a pasar el fin de semana.

“Hemos dispuesto refuerzos en el acceso a las localidades en las rutas del distrito, con la colaboración de Caballería, Seguridad Vial y Corredor Vial que es un ente privado que siempre está colaborando y los bomberos de diferentes jurisdicciones”.

Sobre lo desarrollado en enero, Apolonio dijo que “utilizamos todos los recursos, con el personal haciendo un doble esfuerzo para llevar la tranquilidad necesaria en este período de vacaciones”.

