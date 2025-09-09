“Operazione San Gennaro”: Cinema con aperitivo en la Sociedad Italiana

9 septiembre, 2025

El miércoles 10 a las 20:30, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana invitan a un nuevo episodio del ciclo “Cinema con aperitivo”, en el que comienzan sirviendo tragos y comida para luego proyectar una película en italiano con subtítulos en español. Se realiza en el salón de planta baja de Av. Moreno 137 y el costo de la entrada es de ocho mil pesos.

En esta oportunidad, por la proximidad con la fiesta del santo patrono de Nápoles que se celebra el 19 de septiembre, se ha elegido el film “Operazione San Gennaro” dirigida por Dino Risi, de 1966.

La película mezcla comedia y policial en un contexto marcado por las tradiciones y creencias. Trata sobre tres ladrones americanos que llegan a Nápoles con la intención de robar el valioso tesoro del santo. Tienen todo planificado, pero surgen problemas debido a que sus cómplices napolitanos son devotos del santo.

