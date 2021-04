Opiniones divididas entre los intendentes de la región en torno al calendario electoral

Pese a que la Provincia publicó esta semana en el Boletín Oficial la convocatoria a elecciones primarias para el 8 de agosto y a generales el 24 de octubre, la mayoría de los intendentes de la región piensa que, en este contexto de pandemia, habría que modificar el cronograma electoral e incluso evaluar la suspensión de las PASO por este año.

A nadie escapa que los comicios 2021 estarán atravesados por la pandemia de coronavirus. Por ello desde hace meses oficialismo y oposición están trenzados en un debate sobre la conveniencia de llevarlos a cabo que incluye tanto argumentos de neto corte sanitarista como puramente políticos.

De un lado está el gobierno nacional, que promueve un corrimiento de al menos un mes en las fechas previstas, con la esperanza de que para ese entonces la segunda ola de contagios esté controlada o atenuada.

Del otro lado aparece la oposición que, si bien no tiene una postura unificada al respecto, cree que la idea del gobierno de aplazar los comicios no apunta más que a ganar tiempo en la carrera por mejorar su imagen ante los votantes.

Los que proponen suspender

“En esta crisis sanitaria el país no está en condiciones de hacer las PASO y las generales. Habría que juntar las dos o hacer una sola “, dijo a La Nueva el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero. “En este contexto, en 15 o 20 días vamos a estar peor que el año pasado. No va a haber oportunidad de hacer las primarias”, agregó.

El jefe comunal de Patagones, José Luis Zara, opinó que en este contexto las primarias no deberían llevarse a cabo.

“Muchos consideran que son importantes, pero para las comunas como las nuestras es un desgaste muy grande tener dos elecciones juntas en un año tan complicado”, explicó.

José Nobre Ferreira, intendente de Guaminí, también se mostró a favor de la suspensión de las PASO por esta ocasión.

“La prioridad es la salud de los argentinos y seguir adelante con la campaña de vacunación. Habría que hacer una única elección general; juntar cientos de personas en espacios cerrados, en dos oportunidades, sería una locura”, advirtió.

Facundo Castelli, intendente de Puan, también se mostró de acuerdo con posponer las PASO y las generales si la situación sanitaria lo demanda.

“Hay que hacer ambos comicios. Y si hay cambios, habría que decidirlos cuando estemos más cerca de la fecha y si la situación sanitaria nos desborda”, aclaró.

“Hoy la prioridad es la salud y a eso nos tenemos que abocar”, finalizó.

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se expresó en el mismo sentido. “Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar hoy tenemos el foco puesto en cuidar la salud de la población, de nuestros vecinos. Recién a partir de ahí, sobre mitad de año, se podrá dar una opinión más acabada”, consideró.

Los que quieren votar

El intendente bahiense, Héctor Gay, señaló que “en función de cómo evolucione la pandemia, lo único que puede llegar a analizarse es un corrimiento de fechas”, ya sea postergando los comicios o achicando el tiempo entre ellos.

“Eso debería ser lo máximo que se podría tolerar, y siempre atendiendo a la pandemia. Ya hay un cronograma electoral que está vigente, que el propio gobierno difundió y que en principio hay que respetar”, explicó.

Raúl Reyes, jefe comunal de Coronel Dorrego, sostuvo que “no debe haber modificaciones” en la ley electoral vigente. “Los cambios en materia electoral requieren de consensos y amplias mayorías, además de hacerlos con la suficiente antelación para no modificar las condiciones”, dijo.

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset también opinó que no debería alterarse el cronograma electoral. “Hay muchas cosas que se pueden hacer para llegar en condiciones, ajustándonos a las restricciones”, señaló.

