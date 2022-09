Opiniones divididas entre los intendentes de la región por las PASO 2023

En la provincia de Buenos Aires la discusión aún no se metió en la agenda política, pero la mayoría de los intendentes ya tiene una postura tomada. En la zona, por caso, hay voces tanto a favor como en contra de las PASO que, según la actual normativa electoral vigente, se deberían hacer de manera previa a las elecciones generales del año que viene.

Entre los que piden la continuidad de las primarias en la zona prevalece la idea de que falta muy poco para las elecciones como para pensar en cambios.

“Hay que respetar la ley. Sí creo que hay que avanzar en reformas como la implementación de la boleta única”, sostuvo el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin (Juntos).

“Para el 2023 deben estar. No hay tiempo y no es momento de revisar esto ahora”, coincidió su par de Coronel Dorrego, Raúl Reyes (Juntos).

El jefe comunal de Adolfo Alsina, Javier Andres (Juntos), se expresó en ese mismo sentido, al igual que José Luis Zara, de Patagones. “Es algo para debatir bien, no a un año de una elección”, remarcó el jefe comunal maragato.

“Hay que mantenerlas -opinó Facundo Castelli, de Puan-. Son una buena herramienta para dirimir las internas en los frentes electorales como el nuestro (Juntos)”.

Entre los intendentes que responden al oficialismo también hay quienes están en contra de abrir el debate. Marcos Fernández (Frente de Todos), de Monte Hermoso, coincidió en que no es momento de discutir este tema.

“No hay que ni hablar de eso. ¡Hay otras prioridades!”, dijo ante la consulta de La Nueva.

“Si alguien quiere internas, que las pague de su bolsillo”

El vecinalista Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino, se cuenta entre quienes piden la eliminación de las PASO.

“Si alguien quiere hacer internas, que las pague de su bolsillo. Es un despropósito gastar recursos en las PASO, que muchas veces sólo sirven para validar una lista única”, dijo.

El jefe comunal propuso incluso dividir el dinero que cuestan las primarias y destinarlo, en partes iguales, “para fortalecer el Fondo Educativo y hacer obras en los municipios”.

“Pero claro, el argumento es que ‘no es el momento’… Y así seguimos. Nunca es el momento ni para esto, ni para implementar la boleta única en papel, ni la autonomía municipal. Cuando son gobierno dicen una cosa y, cuando son oposición, otra”, se quejó.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero (FdT), dijo que las PASO deben ser eliminadas “por su elevado costo”, el cual -dijo- “es injustificado”.

“Las primarias nunca me gustaron. Si hay un partido que las necesita, que costee su propia interna. Además, en lo personal, no me gusta que exista la posibilidad de que afiliados a un partido se inmiscuyan en la interna de otro partido”, subrayó.

