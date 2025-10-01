Opositores a Trump pidieron “detener de inmediato” la asistencia financiera a la Argentina

1 octubre, 2025 209

En medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para avanzar con un paquete de asistencia económica, un grupo de senadores demócratas le exigió al presidente Donald Trump que suspenda de inmediato cualquier ayuda financiera a la administración de Javier Milei, así lo publica el portal TN.

La carta, firmada por referentes del ala progresista del Congreso, denuncia que el plan de desembolsar 20 mil millones de dólares a la Argentina perjudica a los productores agrícolas estadounidenses y responde a un interés político personal del mandatario.

“Le pedimos a usted y a su administración que detengan de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo, deberían priorizar la reducción de los costos para las familias estadounidenses y el fortalecimiento de la competitividad agrícola del país”, señalaron los legisladores, en una dura misiva enviada este lunes a la Casa Blanca.

El reclamo fue encabezado por las senadoras Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, ambas con cargos de liderazgo en comités clave del Senado. También adhirieron figuras de peso como Chuck Schumer, líder demócrata en la Cámara Alta, Bernie Sanders, Dick Durbin y Cory Booker, entre otros. En total, 14 legisladores firmaron la carta que cuestiona tanto el eventual rescate financiero como las consecuencias que tendría para el agro norteamericano.

El documento hace eje en una medida reciente del gobierno argentino que eliminó las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y otros productos. Según los senadores, esa decisión “marginó a los productores de soja estadounidenses en el mercado internacional” y benefició directamente a los competidores argentinos.

“Inmediatamente después del anuncio de su administración sobre el posible apoyo financiero a la Argentina, este país suspendió los impuestos a la exportación de productos agrícolas. Ese cambio de política tuvo consecuencias inmediatas para los agricultores estadounidenses”, advirtieron. Y detallaron que compradores chinos habrían adquirido hasta 40 cargamentos de soja argentina en apenas una semana, tras el cambio impositivo.

Los legisladores acusaron a Trump de avanzar con el rescate pese al impacto negativo en uno de los sectores clave de su base electoral. “Los productores de soja estadounidenses, que se están recuperando de sus aranceles exorbitantes, merecen algo mejor”, remarcaron. Según datos citados en la carta, China –históricamente el mayor importador de soja estadounidense– no compró cargamentos desde mayo y redujo un 51% sus adquisiciones en lo que va del año respecto a 2024.

“Mientras los precios caen y la cosecha avanza, los productores leen titulares no sobre un acuerdo comercial con China, sino sobre un paquete de ayuda a la Argentina pagado por los contribuyentes”, subrayaron, citando a la Asociación Americana de la Soja (ASA). El presidente de esa entidad, Caleb Ragland, había dicho días atrás que “la frustración es abrumadora”.

Por último, los firmantes apuntaron al vínculo personal entre Trump y Milei, a quien calificaron como “uno de sus amigos personales y aliados ideológicos más cercanos”.

Y advirtieron que el paquete de ayuda podría interpretarse como una injerencia electoral: “No está claro por qué decide usar el dinero de los contribuyentes para apoyar la campaña de reelección de un presidente extranjero mientras éste toma medidas para perjudicar a los agricultores estadounidenses”.

