Optimismo en Huracán tras la inspección realizada al Bottino

14 marzo, 2023

Tras la inspección realizada este lunes en el estadio Roberto L. Bottino, en las próximas horas se conocerá el informe final de Bomberos de De La Garma sobre el estado de las columnas de iluminación del Club Atlético Huracán. En la institución estiman que no será clausurado.

El Dr. Felipe Pérez Ponisio, abogado de la entidad, dijo que “todo se dio dentro de lo que estaba planeado” al tiempo que destacó “la buena predisposición de todas las partes”.

Anunció que “nosotros vamos a comenzar con trabajos, lo más probable es que se realice un encamisado de las columnas. El operativo y la comunicación entre todas las partes fueron muy buenos. Creo que no habrá clausura alguna. Las torres estaban en muy buen estado, pero hay que esperar el informe de Bomberos”.

El abogado remarcó que “la columna no se cayó, cedió en una parte por un hecho fortuito que fueron los vientos huracanados que hubo ese día. A raíz de eso, inspeccionamos con detenimiento las otras dos y se hizo presente también Vicente Corrales, quien es técnico en Seguridad e Higiene y trajo un medidor de espesor. Con ayuda de Defensa Civil se pudo medir más arriba. Todo el análisis técnico realizado en el momento dio que las columnas estaban en buen estado”.

“Hasta tanto no se refuercen las bases, el estadio no se puede utilizar. La columna que se sacó por ahora no se pondrá, eso sería un trabajo a futuro para mejorar la iluminación”, explicó.

Finalmente, ante trascendidos, aclaró que “no pedimos que se hagan inspecciones en otros estadios”.

Volver