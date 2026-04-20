Ordenaron el desalojo de trabajadores y familias residentes en el complejo turístico de Chapadmalal

20 abril, 2026 753

El gobierno nacional ordenó que trabajadores y familias que residen en el Complejo turístico Chapadmalal, deberán dejar el lugar en diez días.

La medida fue comunicada a los empleados a través de intimaciones envidadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE.

Entre los afectados se encuentran trabajadores que cumplen funciones de mantenimiento, seguridad y servicios dentro del complejo, junto a sus familias.

Desde el Gobierno sostienen que parte de las ocupaciones carecen de respaldo formal, aunque se trata de una acción que forma parte de la decisión del gobierno de avanzar en la privatización del complejo.

La delegada de ATE y representante de parte de los trabajadores afectados dijo que recibieron un acta para que en 10 días dejemos las viviendas, “ y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador” sostuvo.

“Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado. El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón” alertó.

Y denunció la intención del gobierno de entregar el complejo: “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle” dijo.

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