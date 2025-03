Ordoñez explicó los alcances del futuro acuerdo con el Fondo Monetario

El contador Carlos Ordoñez se refirió, en contacto con LU 24, al acuerdo que el gobierno nacional firmará a mediados de abril con el Fondo Monetario Internacional luego de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

“Es extraño porque no se sabe cuál es el importe; supongamos que se toman 25 mil millones de dólares: 15 millones para refinanciar y 10 para ingresar a las reservas del Banco Central, cambia el perfil de deuda, porque ahora se le debe a un organismo internacional como el Fondo Monetario, que se convierte en acreedor. Cambia una deuda que era interna, ya que no se le debe al Banco Central y se transforma en la deuda externa, con monitoreos y recetas del Fondo que van marcando la política económica que va llevando el país, que no siempre es la que interesa a los argentinos, sino que son decisiones que les interesan a los inversores extranjeros para hacer sus negocios”, dijo.

“Hay presiones sobre el dólar, vitales para pagar exportaciones y cancelar deuda, y había una importante expectativa que no habrá problemas sobre el tipo de cambio, en medio de un año eleccionario, ya que el dólar estaba subiendo y se habla que había presiones para devaluar, y si uno devalúa se traslada a la inflación y es el gran respaldo que ha tenido la política económica del gobierno de Milei, aunque no se refleje en el empleo, pero ampliaron el ancla para que la inflación no se vaya a niveles mas elevados esa es una de las razones para tranquilizar al mercado y se puede tranquilizar el carry trade para planchar el dólar”, sostuvo Ordoñez.

