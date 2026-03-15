Orellano: “es un éxito para nosotros, un orgullo” (audio)

15 marzo, 2026 47

Un nuevo hito se marcó este domingo para el Club Sportivo y Recreativo El Quequén de Oriente y su presidente, Juan Luis Orellano, en diálogo con LU 24, dijo “nunca pensé en más de 2 mil cañas. Es un éxito para nosotros, un orgullo”.

Sobre el éxito del concurso y los importantes premios, afirmó que “siempre quisimos llegar a un vehículo. El año pasado fue espectacular gracias a los pescadores que son todos de primera. Por eso decidimos comprar una Toyota 0km y este año, reunidos con la comisión, decidimos también un 0km para la Variada”.

Reconoció, además, el rol de Autos del Sur de Bahía Blanca para poder cumplir con ese sueño de los grandes premios para el concurso.

En proyección hacia el futuro, dijo que “si esto se amplía, el año que viene vamos a necesitar más personal. Se necesita mucha gente. Hoy tenemos entre 50 y 60 personas, el año que viene, según la cantidad de cañas, tal vez vayamos a necesitar entre 80 y 100”.

Sobre las condiciones climáticas, donde hubo lluvias intermitentes, aseguró que “al pescador que le gusta viene, aunque llueva. Pero hay otros que especulan, esperan hasta el último día para decidir”.

Agradeció al intendente Juan Carlos Chalde, al delegado de Oriente, Patricio Bertone, al saliente subdelegado de Marisol, Raúl Bonini, y al entrante Silvio Traverso “que hicieron posible que esto se pueda lograr y salga mucho mejor”.

Para finalizar, aseguró que “vamos a seguir trabajando humildemente. Después Dios dirá. Vamos a trabajar para ver los frutos. Somos optimistas para el futuro, tenemos un conjunto de gente que trabaja y mucho respaldo de la comunidad”, concluyó.

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