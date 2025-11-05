Orense: 4ª edición de la Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros

5 noviembre, 2025 48

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición, la cuarta, de la Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros, que se realizará el sábado 8,en Orense, en el predio ubicado sobre Ruta 72 y Josefina de Riglos.

La jornada comenzará a las 14:00 con el acto protocolar, por el aniversario del pueblo, y a partir de las 16:00, se inicia la amplia grilla de espectáculos para disfrutar en familia y con amigos.

Como cada año, la fiesta contará con los tradicionales fogones, puestos de artesanos y propuestas gastronómicas para todos los gustos, en un ambiente festivo y de encuentro. En caso de mal tiempo, se reprogramará.

