Orense festejó un nuevo aniversario con una jornada llena de orgullo

9 noviembre, 2025 32

Este domingo se realizó el acto oficial por un nuevo aniversario de la localidad de Orense, que reunió a autoridades municipales, instituciones locales y vecinos que se acercaron a compartir un emotivo encuentro lleno de historia, identidad y pertenencia.

Durante el acto, el delegado municipal Julián Pérez Olivero destacó el espíritu solidario y el compromiso de la comunidad:

“Orense es un pueblo que refleja en cada una de sus calles, monumentos e instituciones los años de historia y esfuerzo de sus vecinos. Gracias al trabajo de todas las comisiones e instituciones, seguimos creciendo y soñando con recuperar ese impulso que siempre caracterizó a nuestro pueblo”, expresó.

Pérez Olivero también celebró los logros deportivos recientes, como el ascenso del Club Alumni en básquet, resaltando que “estos triunfos son muestra de lo que se logra cuando la comunidad se une y trabaja con pasión”.

Por su parte, el intendente Pablo Garate subrayó el valor del trabajo conjunto y el compromiso de los orensanos:

“Cada vez que vengo a Orense veo una comunidad que se fija objetivos y los cumple, gracias al esfuerzo de sus instituciones y vecinos. Ese espíritu nos representa como distrito y nos impulsa a seguir acompañando el crecimiento de cada localidad.”

Luego continuó felicitando a Alumni por los logros: “estamos felices con que nos representen y vamos a acompañar: el municipio va a poner el presupuesto participativo para que Alumni pueda comprar el tan ansiado colectivo”.

El jefe comunal anunció además la puesta en marcha de la obra de pavimentación del ingreso al Barrio Norte, realizada en conjunto con la Cooperativa Agraria, y la digitalización del equipo de Rayos X de la unidad sanitaria local, que fortalecerá la atención en salud.

El acto finalizó con un mensaje de unidad y esperanza, invitando a seguir construyendo entre todos el futuro que Orense merece.

Volver