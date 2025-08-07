Orense: Curso de Manipulación Segura de Alimentos

7 agosto, 2025 0

Desde la Dirección de Bromatología informan que el miércoles 13 a las 10:00 horas se tomará el examen del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Orense, en la sede ubicada en San Lorenzo y Marcos Riglos.

La inscripción previa es obligatoria.

Este examen está dirigido exclusivamente a:

Personas que ya realizaron el curso virtual y deben rendir el examen final.

Personas que deben revalidar su carnet vencido.

Importante:

No es una cursada.

No se permitirá el ingreso a quienes no cumplan los requisitos mencionados.

Formularios de inscripción:

Para rendir examen del curso virtual: https://forms.gle/4viPdH8fE4QhW2nm9

Para revalidación de carnet: https://forms.gle/1NB2Xt66dHrjjWiW7

Para consultas pueden comunicarse al siguiente mail: [email protected] o al teléfono: (2983)-64999

Volver