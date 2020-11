Orense festejará este lunes con un acto sencillo sus 107 años

Este lunes, y al igual que Claromecó, se celebra un nuevo aniversario de la localidad de Orense.

El delegado Eduardo Pecker, se refirió a lo que sucederá este lunes en ocasión del aniversario 107 de esa localidad, y manifestó que “estamos en un año muy difícil por la pandemia y vamos a festejar con algo muy chiquito, nos reuniremos en la Plaza San Martin, vendrá el señor intendente y parte del gabinete, hemos invitado a todas las instituciones para concentrarnos a las 9 de la mañana”.



“Respecto a la obra de cloacas recientemente reimpulsada en esa localidad, Pecker afirmó que la empresa ya empezó a trabajar en dos lugares, con todos los protocolos, indudablemente no es el momento fácil para tomar este tipo de decisiones pero era el momento que había que hacerlo por la necesidad que tenía Orense de hacer esta obra.

Se ha convocado a trabajadores de esa localidad, se habla que van a ser más y que unas 10 o 12 personas van a ser convocadas.

En lo que hace a la provisión de elementos y alimentos que puedan solicitar los foráneos, Pecker dijo: “Hemos hablado con la gente de la empresa y hay una sola persona que está haciendo la provisión que necesita la gente que no es del lugar, para que no entren en contacto y a la vez le pedimos a los vecinos que no tomen contacto para evitar el tránsito de posibles casos”.

“Respecto a la cuestión sanitaria, por efecto del coronavirus, Eduardo Pecker sostuvo que “no existen casos pero sí hay una persona aislada que está en estudio”, y agregó: “siempre están los médicos atentos, y cuando sale algún posible caso hay que hacer un relevamiento de su entorno cercano”.

