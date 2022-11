Orense marcha este jueves pidiendo Justicia por Elsa Huth

9 noviembre, 2022

“No podemos esperar a que mamá se despierte y cuente qué pasó” dijo Silvestre Doladé a LU 24, al ser consultado sobre la marcha que se realizará reclamando Justicia por el hecho en el que su mamá Elsa Huth resultara seriamente herida y golpeada en un hecho que investiga la Fiscalía, ocurrido en Orense a fines de Octubre.

Doladé, en contacto con LU 24 dijo que estarán presentes en la marcha autoconvocada para este jueves, partiendo desde Tacuarí 238 en Tres Arroyos a las 17:00 para dirigirse a la localidad, e integrarse a la misma al llegar a Orense.

“Creo que es hora de empezar a presionar para que se esclarezca, van a cumplirse dos semanas este viernes, y no hay rastros, no hay huellas” afirmó y dijo que irían a la Fiscalía en la mañana de este miércoles en busca de alguna novedad que pueda haberse producido en la investigación, ante el hermetismo de los funcionarios judiciales.

“El pueblo quiere estar unido, sin miedo y creo que llegó la hora de que esto salga a la luz, pero lo más importante es que mi vieja salga adelante”, relató y sostuvo, respecto al estado de Huth, que “está grave pero estable, recuperándose de una neumonía, asistida con respirador, y sedada; somos optimistas en que evolucione como hasta ahora, pasito a pasito, sabemos que no va a ser de un día para el otro, y también sabemos del arduo trabajo del personal médico y enfermeras del Hospital”.

Finalmente manifestó, respecto a quienes deseen acompañarlos a Orense y tengan lugar en sus vehículos que se acerquen al domicilio indicado, en momentos previos a la partida.

