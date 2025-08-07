Orense: Recaudan fondos para costear el equipo de rayos

La Unidad Sanitaria de Orense tiene en reparación un equipo de rayos y están recaudando fondos para costear los 5 millones de pesos que sale la reparación, para ello FM Ilusiones conversó con Gustavo Sotuyo, presidente de la Comisión.

Para comenzar, Sotuyo, declaró que la intendencia y el Centro de Salud se harán cargo de los equipos de digitalización de placas que cuesta alrededor de 20 y 30 mil dólares lo cual será muy importante para ellos y la comunidad.

Continuando, destacó que ya se encuentra el 60% de la totalidad recaudado en menos de dos días que comenzaron la campaña y podrán continuar enviando dinero a través del CBU (0140381503623050448803) o ALIAS (COMISION.SALA.ORENSE).

Además, realizó un balance del año y dos meses de gestión en la Comisión destacando que ha sido altamente confortable debido a las reformas hechas en la Unidad Sanitaria, agradeciendo también al delegado y al Centro de Salud.

Para ir finalizando, detalló que siempre es necesaria la ayuda de la comunidad para poder costear cualquier imprevisto que surja más allá de contar con la ayuda de las autoridades superiores del Municipio.

Reiteramos, para quien quiera colaborar puede hacerlo a los siguientes medios:

CBU: 0140381503623050448803

ALIAS: COMISION.SALA.ORENSE

