Orense pavimentará la entrada del CAPS y el acceso a la Localidad

15 agosto, 2025 22

El Delegado de Orense Julián Pérez Olivero en diálogo con LU 24 se refirió al convenio firmado con la Cooperativa Agraria destinado para construir el asfalto en la entrada y calle al Centro de Atención Primaria de la Salud llegando hasta la entrada al municipio, facilitando el trasladó de las ambulancias además de mejorar el acceso al pueblo.

Olivero dijo “son muy buenas noticias para el pueblo, después de charlar con La Cooperativa Agraria, Pablo Garate y Mauro Daddario conseguimos empezar a proyectar un mejor servicio de salud para los habitantes de Orense”.

“En la Localidad tenemos muchas actividades importantes por lo que debemos realizar estas acciones para mejorar nuestra economía hacemos un esfuerzo muy grande con la Cooperativa para cambiar nuestra actualidad y el futuro del pueblo”, mencionó.

“Aún falta definir la fecha para comenzar dicha obra, teniendo en cuenta que usaremos las maquinarias necesarias, el trabajo de Planeamiento Urbano y Obras Públicas para terminar lo antes posible”, detalló.

Programa “Un Lote Para Mi Familia”

Luego, sobre las inscripciones al programa (Un Lote Para Mi Familia) Olivero contó “desde que ganamos las elecciones estamos trabajando con Pablo y el equipo para vencer el déficit habitacional en todo el partido”.

“Asimismo, trabajamos para que los vecinos puedan proyectar a futuro accediendo a su casa propia, sabiendo que va a ser para su familia, con todos los servicios y escritura de la misma”, afirmó.

“Dichos lotes serán de quienes proyecten un futuro en ese lugar, con la construcción de 25 casas, deseamos que todos puedan disfrutar su vida en una casa propia”, explicó.

A nivel personal, Oliverio dijo “gracias al Programa PROCREAR pude acceder a mi casa propia con mucho esfuerzo y la suerte de tener un terreno solucionamos el problema, a su vez siempre que podemos invertimos en mejorar nuestra vivienda”, finalizó.

