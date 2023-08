Orfanó: “Tres Arroyos no cayó en la trampa de la grieta y hay que defender ese legado”

29 agosto, 2023

El exconcejal Santiago Orfanó volvió a la sede de calle Dorrego después de muchos años para sumarse al equipo de la candidata a intendente por el Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino, e hizo hincapié en defender la independencia política. Asimismo, destacó a Luis Aramberri y Guillermo Salim, quienes también regresaron al partido, como “tipos brillantes”.

“Entre todas las personas siempre mantuvimos un diálogo superfluido, con la mayoría tenemos una amistad, algo que no es tan común en el trabajo político, pero esa sencillez en el trato distingue al Movimiento Vecinal”, valoró.

“Creíamos que era un buen momento para acercarnos ya que el vecinalismo después de muchísimo tiempo ha planteado un cambio: no tenemos a Carlos Sánchez en una boleta ni a Hugo Fernández en la conducción partidaria. Hay una intención de volver a ocupar un espacio del que nunca nos fuimos porque para todos los que estábamos ayer la sede de Dorrego es nuestra casa”, aseguró.

Orfanó consideró que “tenemos que acompañar al MV en esta etapa de cambio y salir con una agenda propositiva a decirles a nuestros vecinos que acá estamos, que podemos ser gobierno, tenemos un montón de ideas para seguir y cosas logradas porque Tres Arroyos no cayó en la trampa de la grieta y ese es un legado importante que hay que defender”.

“Claudia es la síntesis de este momento, se dio una interna que hacía mucho tiempo no sucedía en el partido y resultó ganadora. Es una persona de muchísimo trabajo y conocimiento que en los últimos años ha estado muy cercana a todas las áreas de la Municipalidad y creemos que tiene el empuje suficiente para llevar adelante lo que viene”, remarcó.

Orfanó también hizo referencia “al Dr. Nickel, que le tocó ser derrotado en esta interna, pero que es una persona muy valiosa para el vecinalismo y, si las cosas salen como esperamos, en pocos días vamos a estar trabajando todos codo a codo para tratar de sostener al MV como partido de gobierno en Tres Arroyos”.

“Hay muchísimas propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos que están vinculadas a lo que se logró como un trampolín para lo que viene. Tres Arroyos tiene un potencial infernal en todas las áreas: las instituciones son todas laburadoras, sus emprendedores son ejemplo, el sector privado no para de empujar, el productor agropecuario tiene una fuerza alucinante y todo eso lo ha sintetizado bastante bien el vecinalismo como forma de gobierno en estos años. Entonces, con todas estas personas que estaban ayer y otras con las que venimos hablando tomamos la decisión de acercarnos formalmente porque del todo nunca nos fuimos”, finalizó.

Volver