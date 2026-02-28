Organización, inscripciones y azar: más protagonistas del concurso de Echegoyen

En la previa del concurso de pesca de Echegoyen, LU 24 sigue de cerca los pasos hacia al inicio de la competencia. En este caso, organizadores del club, cómo van las inscripciones y el éxito de La Polla con varios participantes probando suerte.

Organizadores del Club

Las condiciones, dadas para un gran concurso, fueron destacadas, además por organizadores del evento, que expresaron: “Extendimos la cancha para la comodidad de los pescadores. Pudimos ampliar 4 mil metros más”.

Por otra parte, celebraron que “el sueño está cumplido, pero seguimos soñando: ojalá pasemos las 6 mil cañas. Nos cuesta despertarnos, nunca imaginamos esto, aunque año a año superamos las expectativas”.

Inscripciones

Por ventanilla, una vendedora destacó que durante toda la mañana “no paramos de inscribir a gente de varios lugares”.

Por otra parte, señaló que dentro de la inscripción “está la oblea de la caña, la pulsera y el reglamento”.

La Polla: “Adivina el número de inscriptos”

Una de las organizadoras de La Polla, aseguró que “La venta va muy bien. La gente nos llama, nos dice cuál cree que es su palpito. Mañana antes del mediodía termina la oportunidad de inscribirse”, al tiempo que aclaró que si nadie da con el número exacto, ni hay uno cercano, el más aproximado se llevará los $600.000.

