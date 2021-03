Organizaciones sociales movilizan frente al Municipio en reclamo de tierra, techo y trabajo

19 marzo, 2021 Leido: 196

Militantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizaron en la mañana de este viernes reclamando “tierra, techo y trabajo”, en la plaza San Martín frente al Palacio Municipal. Sus referentes advirtieron además en torno al deterioro de la situación social y el incremento de la demanda en el merendero y puntualizaron que ha aumentado la cantidad de gente que asiste a un merendero que tienen en el barrio Ruta 3 Sur.

“Estamos pidiendo tierra, techo y trabajo; nuevos cupos laborales para los compañeros que están trabajando y aún no están trabajando, y cupo doble para quienes ya estamos trabajando y cobrando con antigüedad, y con el fin de trabajar en cooperativa y llegar al salario mínimo, porque no llegamos ni a eso”, sostuvo Yanina Olthoff, quien también aseguró que cada vez acude más gente al merendero que funciona en Godoy Cruz 740 del barrio Santa Teresita.

Soledad Cisneros, por su parte, sostuvo que “hemos pedido ayuda al Municipio y también le hacemos saber a la comunidad que los martes y jueves de 16.30 a 18.30, estamos entregando viandas en una situación como la que estamos viviendo, y las mamás van a buscar la comida para sus chicos los sábados y domingos. La cantidad de gente que va ha crecido muchísimo”.

Finalmente, Deter Choque, de la Federación Nacional Campesina, que agrupa a los trabajadores de quintas, advirtió que “necesitamos más tierra para trabajar, y nos movilizamos para que el Municipio nos tenga en cuenta porque producimos alimentos que consideramos importantes para la comunidad. Algunos compañeros disponemos de un pedazo de tierra para trabajar y otros no, ni siquiera tienen dónde vivir. Y seguimos esperando poder juntarnos con el intendente para seguir gestionando el lugar para comercializar, en el que habíamos avanzado antes del inicio de la pandemia y ahora quedó paralizado”.

Volver