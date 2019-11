Organizan diversas actividades a beneficio de la Escuela N° 5

La Cooperadora de la Escuela N° 5 está abocada por estas horas, a ordenar la serie de propuestas recibidas para colaborar con la puesta en marcha nuevamente del establecimiento. Solo que el objetivo principal, es asegurar el control de los fondos que se generen, para sumar transparencia a la gran solidaridad demostrada por la comunidad tresarroyense.

En este sentido, Rocío Fernández, Tesorera de la Cooperadora, anticipó que el próximo martes a las 18 horas, se llevará a cabo una reunión en la sede del Club Racing junto a ex alumnos de la escuela, autoridades educativas de la escuela y miembros de la comunidad que se quieran sumar.

“La idea es reunirnos para socializar lo que estamos organizando y evaluar y trabajar en las propuestas que hay en marcha. Nos empezamos a reunir para coordinar el accionar a realizar, para poner la escuela de pie nuevamente”, sostuvo Fernández.

Anunció que el próximo domingo 24 de noviembre se realizará a partir de las 16 horas un Gran Show a beneficio en el Polideportivo Municipal.

“Esto se empezó a gestar bajo la propuesta de Noelia Cuevas, con artistas locales y se armará algo grande y lindo. La entrada tendrá un valor de 100 pesos para los adultos y los niños ingresarán gratis”, detalló.

Asimismo, anticipó que la Peña Garra Xeneixe, donó una camiseta firmada por todo el plantel de Boca Juniors para que la cooperadora concrete la venta de un bono contribución. “El valor del bono es de 100 pesos. Lo vendemos a partir de hoy y solo venderán ex alumnos, cooperadora y veremos si sumamos comercios”.

Rocío, aclaró que “hay mucha iniciativa y colaboración y nos llena de orgullo, pero queremos coordinarlo con cooperadora para evitar malos entendidos y desorganización, para ser claros, transparentes y poder colaborar con la escuela y que no termine siendo más damnificada”, dijo.

También, mencionó que el mismo 24 de noviembre realizarán en Glass Bar una feria de expositores con la actuación de artistas locales, a beneficio de al escuela.

“Quienes deseen colaborar es importante que se acerquen el martes a la reunión, también tenemos propuestas a largo plazo y la idea es ir ordenando y poder ir haciendo todo”, expresó.

Aseguró que los alumnos ya están retomando las clases y que el municipio está presente acompañando cada iniciativa.

Mencionó que la cuenta bancaria tuvo también recepción de donaciones y sigue abierta para todo aquel que quiera colaborar.