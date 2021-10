Organizan una semana de actividades en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad

6 octubre, 2021

El Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad convocó el pasado lunes a entidades y vecinos vinculados a la temática para organizar un evento de sensibilización y visibilización en torno al 3 de diciembre, que es el día elegido para dar importancia a la discapacidad a nivel internacional. “Pensamos hacer distintas actividades en diferentes puntos de la ciudad para mostrar no sólo las barreras que las personas tienen que sortear en su vida cotidiana, sino también lo que sí pueden hacer”, aseguró la presidenta del organismo, Luciana Meléndez.

Participaron distintas entidades, como la Biblioteca Ilusiones, la ADATA, Más Inclusivos, el Club Español, entre otras, y funcionarios de las áreas de Deporte y Cultura municipal.

“La idea es llevar a cabo distintas actividades y, el domingo 5, llevar a cabo una propuesta que invite a los vecinos a transitar un tramo de la ciudad desde el lugar de una persona con discapacidad, con la guía de quienes cotidianamente utilizan dispositivos como la silla o el bastón verde o blanco para desplazarse. Siempre buscando sembrar conciencia y no instalarse en la queja sino mostrar lo positivo. Porque el nuevo paradigma trabaja en mostrar todo el potencial que tenemos, y no lo que nos falta”, sostuvo.

“También queremos que se involucren en estas acciones las autoridades, porque si bien se invitó a los concejales, no hubo representación en el encuentro y es fundamental que nos ayuden a que las ordenanzas, como esta norma integral sobre discapacidad que se aprobó recientemente, se cumplan”, consideró Meléndez.

