Organizar las compras para gastar menos

7 diciembre, 2023

¿Cómo hacer para alimentarnos bien y gastar lo menos posible? Es fundamental poder prever qué vamos a cocinar, para saber qué tenemos que comprar y no salir sin rumbo, eso sin lugar a dudas nos hará deambular en el súper y terminar comprando cosas que no necesitamos.

La organización es la base del éxito, puede sonar un poco extremo, pero créanme que, para comer sano, variado y gastar lo menos posible, es un paso fundamental. En primer lugar, debemos realizar un “menú para la semana”, no tiene que ser estructurado y rígido, pero si nos tiene que facilitar el armado de una “lista de compras útil” (la cual podemos dividir en desayunos y meriendas / almuerzos y cenas). Organizar el “almacenamiento” de las compras y realizar “preparaciones previas” que nos faciliten el armado de las comidas.

Una forma simple para organizar el menú es definir qué proteína vamos a usar en cada plato (carnes, legumbres, queso, huevo) y luego decidir con que verduras vamos a acompañar ya que siempre deben estar presentes. Una buena opción para disminuir los costos en el armado del plato, pero tener la misma calidad nutricional, es incorporar legumbres en reemplazo de las carnes, ya que estas últimas suelen ser las más caras en las preparaciones.

Si tenés más dudas contáctame en redes sociales y te ayudo a pensar un menú para tu semana!

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

Volver