Orgullo chavense: El Dr. Néstor “Chiquito” Raimondi es el presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

1 noviembre, 2025 0

El Dr. Néstor Raimondi, oriundo de Adolfo Gonzales Chaves, fue elegido recientemente presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva, una distinción que lo coloca al frente de una de las organizaciones más prestigiosas en el ámbito de la salud a nivel internacional.

Desde Chaves Municipio expresamos nuestro profundo orgullo por este reconocimiento, que representa no solo un logro personal para el Dr. Raimondi, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad chavense.

A lo largo de su carrera, “Chiquito” Raimondi, como lo conocemos en su ciudad natal, ha demostrado un compromiso ejemplar con la medicina intensiva, la docencia y la formación de profesionales de la salud. Su trayectoria ha trascendido las fronteras del país, contribuyendo al desarrollo de la terapia intensiva en América Latina y el mundo.

El nombramiento de Raimondi al frente de la Federación Mundial reafirma el talento, la dedicación y la vocación de servicio que caracterizan a los y las profesionales argentinos, y muy especialmente a quienes llevan con orgullo las raíces de Chaves a cada lugar del mundo.

Un verdadero orgullo chavense, ejemplo de esfuerzo, conocimiento y amor por su profesión.

Volver