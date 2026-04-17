Orgullo tresarroyense: La EATA seleccionada como ejemplo para otros países del mundo

17 abril, 2026 0

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha seleccionado a la EATA para realizar un estudio cuyo objetivo es identificar, documentar y analizar las iniciativas y programas agrícolas existentes en los sistemas de educación secundaria, la formación profesional y la conexión con la educación superior en América Latina y en determinados países desarrollados.

El estudio pretende identificar modelos y lecciones aprendidas, y elaborar a profundidad estudios de caso a partir de iniciativas prometedoras con potencial de ampliación y posibilidad de réplica en contextos similares con el fin de formular recomendaciones que sirvan de base para las políticas y las inversiones destinadas a la adaptación de programas similares en los países en desarrollo.

En el marco de este estudio, la experiencia de la EATA ha sido considerada una experiencia valiosa para ser documentada y poder visibilizarse como ejemplo ante otros países a los cuales la FAO provee asistencia técnica y apoyo.

El producto final será publicado en un evento organizado por la FAO.

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