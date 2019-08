Orientación Vocacional: el equipo del Centro de Estudios Superiores va a las localidades con diferentes talleres

“Orientar”, el equipo de Orientación Vocacional de CRESTA, informa que ya están abiertas las inscripciones para participar de los talleres de orientación vocacional que se dictan desde hace cuatro años en la sede de Maipú 270.



En rueda de prensa, Anahí Peetoom, Antonella Chachero y Florencia Quiroga, integrantes del equipo, junto a la directora de CRESTA, Gabriela Hoffmann, dieron a conocer distintas alternativas destinadas a orientar a quienes terminan sus estudios secundarios y deben iniciar una carrera de estudios superiores o universitarios.

Peetoom informó sobre las propuestas para esta segunda mitad del año, y sostuvo que “las inscripciones para el taller de ocho encuentros que se brinda en la sede del centro de estudios “serán los días 26 y 27 de agosto, de 17:00 a 19:00 horas, por lo que los alumnos interesados deben concurrir a CRESTA”.

A su vez, Chachero dijo que hay diversos talleres programados, los que no requieren inscripción, en un único encuentro, y enumeró las diferentes iniciativas.

Habrá un taller de vida universitaria, donde se trabajan los cambios que se producen al entrar a estudios superiores o universitarios, el 12 de septiembre, a las 8:00; en tanto el 24 de octubre desde las 19:00 se brinda otro taller sobre cómo buscar información de carreras, y un tercero se dará el 29 de noviembre sobre estrategias de estudios universitarios, también a las 19:00.

Florencia Quiroga resaltó como “algo novedoso”, la llegada a las localidades del distrito con una charla participativa y poder llevar talleres a algunas escuelas, los que se desarrollarán durante los cuatro meses que restan del año, tras fijar las fechas”.

Finalmente, la directora Hoffmann se mostró “muy contenta y agradecida a las chicas, que siempre están con propuestas nuevas e interesantes, ya que es bueno acompañar a los estudiantes y a sus padres, en lo que tiene que ver con una nueva vida luego que dejan el secundario donde a veces no saben qué hacer, elegir una carrera, una profesión; los papás pueden acompañarlos desde la palabra, pero a veces se requiere investigar un poco qué es lo que hay, qué me gusta o no, por lo que el trabajo de acompañamiento tiene mucho éxito en los talleres, y hay que remarcar la llegada a las localidades”.